„Dank“ Corona ist sogar Cup-Auftakt ein Highlight

„Dank“ Corona ist selbst die Cup-Partie, zu der 2500 Schaulustige erwartet werden, alles andere als eine lästige Alltagspflicht. Es ist vielmehr ein weiterer kleiner Schritt zurück in die Fußball-Normalität. Die für die Bullen am 28. Juli hoffentlich in einer ausverkauften Bullen-Arena mit knapp 30.000 Fans beim Gala-Test zu Hause gegen Atlético endgültig zurückgewonnen wird. „Nach vier Wochen Vorbereitung wünscht man sich nichts sehnlicher, als dass es endlich losgeht“, erklärte Salzburgs Trainer Matthias Jaissle.