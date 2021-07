Bettler-Zahlen in Linz steigen wieder massiv an

Sonst kehrten die Bettlergruppen in den vergangenen Jahren immer im Frühling in ihr Revier rund um den Volksgarten zurück. Doch heuer hielten sich die Vorfälle in Bezug auf illegale Bettelei in Grenzen. Bis jetzt! Seit Anfang Juli sind die Zahlen massiv angestiegen – neu: Die Schnorrer weiten ihr „Einsatzgebiet“ aus.