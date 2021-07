Barbara Wussow und Rudi Dolezal kennen einander schon länger. Beide sind im 19. Wiener Gemeindebezirk aufgewachsen - zu Beginn von OHNE MAULKORB mit Dolezal gibt es auch von beiden Seiten Komplimente. Ansonsten spricht die positiv eingestellte Schauspielerin über die Pop-Amadeus-Übergabe an Rudi in jungen Jahren, die unterschiedliche Beziehung zu Helmut Qualtinger und den eigentlichen Berufswunsch in jungen Jahren. Mit Albert Fortell ist Wussow schon seit mehr als 30 Jahren verheiratet - sie führen eine äußerst glückliche Ehe. Bei der Aneignung neuer Sportarten hat Wussow nicht auf ihn gesetzt, aber: „Ich habe Ski fahren gelernt aus Liebe zu meinem Mann“, so Wussow.