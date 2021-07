70 Passagiere aus Malta müssen in Quarantäne

70 Passagiere eines Flugzeugs aus Malta müssen für zwei Wochen in Italien in Quarantäne. Neun Passagiere wurden nach der Landung auf dem Flughafen der Adria-Stadt Pescara positiv auf das Coronavirus getestet. 65 der 70 Fluggäste an Bord wurden auf das Virus getestet. Weitere fünf Passagiere verweigerten den Test und zeigten stattdessen ihren Grünen Pass vor.