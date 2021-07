Luka Brajkovic: Letzte Chance für NBA-Draft

Diese Woche wird Luka Brajkovic noch mehr oder weniger entspannt daheim in Feldkirch verbringen - danach fliegt der 22-Jährige wieder zurück nach Amerika, wo er seit drei Jahren für das Davidson College (NC) Basketball spielt. „Ich konnte in den letzten Monaten wirklich sehr gut und viel trainieren. So gut gefühlt habe ich mich noch nie, besser vorbereiten konnte ich mich nicht“, erklärt Brajkovic, der in den letzten Wochen in Serbien auf Trainingslager weilte. Denn er ist sich bewusst, dass diese Saison eine ganz wichtige für ihn werden könnte.