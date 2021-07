Techelsberger auf offener Straße niedergeschlagen

Der 41-Jährige hatte um 21.45 Uhr sein Haus in Techelsberg verlassen, nachdem er sich mit seiner Lebensgefährtin gestritten hatte, um zu Fuß nach Velden zu gehen. Dabei wurde er zwischen 22 Uhr und 23.40 Uhr am Gehsteig von vermutlich zwei unbekannten Personen durch Schläge und Tritte verletzt. Der 41-Jährige gab an, dass er sich nicht an den genauen Tatzeitpunkt erinnern könne, da er auch bewusstlos geworden war. Es sei neben ihm ein Pkw stehen geblieben und ehe er sich umdrehen konnte, wurde er auch schon k.o. geschlagen. Er erlitt dadurch Verletzungen am ganzen Körper und verständigte die Polizei, als er wieder zu sich gekommen war. Er trug keine Wertsachen bei sich. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der 41-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt gebracht.