Buhlschaft in rotem Chiffon-Hosenanzug

Das Geheimnis, in welches Kostüm heuer die Buhlschaft des „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen schlüpft, ist gelüftet: Verena Altenberger tanzt in rotem Seidenchiffon und trägt darunter einen Hosenanzug. „Jedermann“ Lars Eidinger tritt in schwarzem Renaissancerock, einer aus Goldgarn gestrickten Hose im 1970er-Stil und blauen Absatzschuhen auf. Fazit: Das Ensemble trägt genderfluide Kostüme, stilistisch angesiedelt zwischen Renaissance, Barock und 21. Jahrhundert.