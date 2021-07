Mehrere Böschungsbrände entlang der Gleisanlagen

Gegen 16 Uhr rückten am Dienstag gleich mehrere Feuerwehren zu Löscheinsätzen im Bereich der Taurenbahnstrecke bei Rothenthurn aus. Entlang der Bahngleise zwischen Neuolsach bei Spittal an der Drau und Feistritz an der Drau kam es zu einigen kleineren Böschungsbränden. „Durch den raschen Einsatz der Feuerwehrkräfte konnten die Brände erfolgreich gelöscht und somit der Ausbruch eines Flächengroßbrandes verhindert werden“, heißt es seitens der Polizei.