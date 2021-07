Vergewaltigungsvorwurf nach Liebesspiel im Urlaub

Vom „Verbrechen der Vergewaltigung“ spricht Staatsanwalt Roland Finster: Es geht um Vorfälle, die sich zwischen dem 24. und 29. Juni abspielten - zuerst im kroatischen Novigrad, dann in Oberndorf. Die Frau, das mutmaßliche Opfer, hatte Interesse an einem der drei Männer. Es kam zu Intimitäten. „Alles freiwillig“, so Finster. Nur: „In der Folge ist die Sache aus dem Ruder gelaufen“, so der Ankläger.