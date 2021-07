Alexa Chung: „Big Guy“-Tasche für Mulberry kreiert

„Fühlt sich toll an“

Für Chung fühlte es sich unglaublich an. „Es fühlte sich wirklich so an, als ob ein Ex-Ehemann angerufen hätte. Ich war nie verheiratet, aber sie riefen mich aus heiterem Himmel an und sagten: ,Wir waren doch gut zusammen, oder?‘ Es fühlte sich toll an“, schwärmt die Brünette Schönheit.