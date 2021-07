Abramowitsch gibt 175 Mio. Euro für Haaland frei

Laut der „Bild“ gibt Abramowitsch nun die oben genannte Ablösesumme für „eine Sofort-Verpflichtung Haalands“ frei. Haaland, der für die Dortmunder in 43 Bundesligaspielen bereits 40 Tore erzielte, hat in Deutschland noch einen Vertrag bis 2024. Im Sommer 2022 kann der Norweger den Bundesliga-Klub um die festgeschriebene Ablösesumme in der Höhe von 75 Millionen Euro verlassen.