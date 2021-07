Zwei neue Windparks: Start für solare Aufholjagd

Sonnenland mit Fotovoltaik

Mit dem am Montag präsentierten Leitfaden für die Standortplanung von Fotovoltaikanlagen in Kärnten will das Land die Bürger jetzt motivieren, ihr eigenes grünes Kraftwerk zu errichten- ohne dabei Naturflächen zu verbauen. „Als Sonnenland Fotovoltaik großflächig zu nutzen, ohne dabei in die Flächenressourcen einzugreifen, war unser Ziel“, erklärt Raumordnungsreferent Daniel Fellner.