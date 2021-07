„Überfordert“: Flüchtiger Unfalllenker stellt sich

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am vergangenen Freitag in Hall in Tirol stellte sich nun ein 41-jähriger Deutscher der Polizei. Der Verdächtige soll mit einem Kleinbus einen Mopedfahrer gerammt und sich anschließend aus dem Staub gemacht haben. Gegenüber den Ermittlern gab er an, mit der „Situation überfordert“ gewesen zu sein.