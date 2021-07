Zwölf Mal ins Feuer, 42 Handgriffe: Eine Sense

Weltausstellung 1900 in Paris

Exportiert wurde von Himmelberg bis England, Irland, Spanien, Frankreich, Ungarn, Russland, Polen, Preußen, in die Schweiz, Türkei und „Tartarei“, also bis Asien. Selbst auf der Weltausstellung 1900 in Paris präsentierte Zeilinger seine Ware. Besitzer der Sensenwerke wurden übrigens „die Tuachenen“ genannt, weil sie feine Stoffe aus Italien und der Türkei trugen. Arbeiter, Bauern und Feldkirchner waren „Lodene“.