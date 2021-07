„Wendepunkt“ in russisch-amerikanischer Beziehung?

US-Botschafterin: „Wichtiger Moment“

Russlands UNO-Botschafter Wassili Nebensja sagte in New York, der Kompromiss am Freitag im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen könne ein „Wendepunkt“ für die Beziehungen beider Länder sein. US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield meinte: „Ich sehe auf jeden Fall, dass es ein wichtiger Moment in unserer Beziehung ist. Und es zeigt, was wir mit den Russen erreichen können, wenn wir mit ihnen diplomatisch an gemeinsamen Zielen arbeiten“. Sie freue sich darauf, mit Moskau weiter an Themen gemeinsamen Interesses zu arbeiten.