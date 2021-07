Demir: Barcelonas zweiter Österreicher nach Krankl

Krankl kam für Cruyff

Hans Krankl spielte seinerzeit von 1978 bis 1980 bei den Katalanen. Er kam mit der fast unmöglichen Aufgabe, Johan Cruyff ersetzen zu müssen. Und er übertraf alle Erwartungen. Schon in seiner ersten Saison wurde er mit 29 Treffern Torschützenkönig. Barcelona gewann mit seinem Tor im Cupsiegercup-Finale gegen Düsseldorf in Basel. Zudem gewann er als drittbester Torschütze in Europa den bronzenen Schuh.