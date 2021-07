Im OÖ Landtag gibt’s großes Abschiednehmen

Respekt und Wertschätzung

LH Thomas Stelzer betonte in seiner Verabschiedungs- und Dankes-Rede, es sei ein Markenzeichen Oberösterreichs, wenn in einem so guten Klima über Politikerinnen und Politiker anderer Parteien gesprochen werde. „Natürlich wird auch im OÖ Landtag um Sichtweisen gerungen und es werden teils harte Diskussionen geführt. Aber bei uns stehen immer der gegenseitige Respekt und die Wertschätzung im Vordergrund. Gäbe es dieses Klima auch im Hohen Haus in Wien, wer weiß, zu welchen Höhenflügen die Bundespolitik in der Lage wäre!“ Gleichzeitig ersuchte Stelzer das gute Klima auch in diesem Sommer vor der Wahl beizubehalten: „Führen wir mit unseren unterschiedlichen politischen Ansichten eine Wahlauseinandersetzung, die weiterhin von Respekt und Wertschätzung getragen ist!“