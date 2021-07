Polizei kam wegen Fake-Ware mit Waffen und Hunden

Labelmarkerln „herausgelöst“

Tatsächlich fand man bei der Hausdurchsuchung nicht nur eine Profi-Nähmaschine, sondern auch die Labelmarkerln von Chanel, Valentino und Co., die in Kleidungsstücke genäht werden. „Herausgelöst“, sagt die Frau, hätte sie sie: „Die kratzen.“ Die Ware sei ordnungsgemäß gekauft worden, in Wien, Paris, London, New York. Man fand aber auch viele Chanel-Halsketten - und zwar das gleiche Modell. Und es gibt zumindest zwei Kundinnen in Deutschland, die Ware via eBay gekauft haben sollen - und die Summe aufs Konto der Angeklagten überwiesen haben.