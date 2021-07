EURO: Längst zählt nicht mehr allein das Ergebnis

Im Wembley-Stadion haben sich die Dramen und Aufreger dieser Fußball-EM in einem Spiel verdichtet. Losgelöst von allen Corona-Warnungen feierten am Mittwoch Zehntausende Fans ohne Abstand und Masken, dänische Fans trugen Trikots mit Christian Eriksens Rückennummer 10. Werbebanden leuchteten zeitweise in Regenbogenfarben, viele Zuschauer applaudierten, als die Engländer vor Anpfiff als Zeichen gegen Rassismus auf ein Knie gingen. Längst zählt nicht mehr allein das Ergebnis.