Neu im Handel: Pischinger kreiert jetzt Mandel-Eis

„…um Ecken besser!“ - dieser Slogan lässt nahezu jeder Naschkatze in Österreich das Wasser im Mund zusammenlaufen und steht bezeichnend für den Waffelspezialisten Pischinger. 1849 von Leopold Pischinger in Wien-Mariahilf gegründet, ist Pischinger die älteste, noch am Markt befindliche österreichische Süßwarenmarke. Bereits die Österreichisch-Ungarische Monarchie konnte von den Spezialitäten gar nicht genug bekommen, und durch seine Oblaten-Torte erreichte das Unternehmen schließlich weltweite Bekanntheit. Pünktlich zum Start der Hochsommer-Saison zeigt Pischinger, wie wandelbar die ikonischen Mandel-Torten-Ecken sind und präsentiert sein neues Mandel-Eis. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Eissalon am Schwedenplatz kreiert und ist ab sofort österreichweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.