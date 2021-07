Toni Garrn in 42. Woche: Ihr Baby lässt sich Zeit!

Am 7. Juli hat Toni Garrn ihren 29. Geburtstag gefeiert. Ihr sehnlichster Wunsch, nämlich ihre Tochter endlich in den Armen halten zu dürfen, ist bislang aber noch nicht in Erfüllung gegangen. Denn trotz aller Tricks, den Wehen und somit dem Nachwuchs ein wenig auf die Sprünge zu helfen, haben bislang offensichtlich nicht gefruchtet. Erst kürzlich witzelte Garrn nämlich noch auf Instagram: „Ich sitze auf einem Topf Blumen in der Hoffnung, dass es das Baby nun bewegt. Und ja. Ich versuche es jetzt täglich mit zehn weiteren natürlichen Tricks.“