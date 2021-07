Deutscher Tank-Betrüger sprach Opfer zweimal an

Am 14. Juni täuschte ein 69-jähriger deutscher Staatsbürger in Bregenz auf dem Seestadtareal-Parkplatz gegenüber einer Passantin vor, kein Benzin mehr für die Heimreise nach Deutschland zu haben. Er bat die Frau, ihm fünf bis zehn Euro für ein paar Liter Treibstoff zu geben. Sein Pech: Am 5. Juli sprach derselbe Mann die gleiche Passantin erneut wegen desselben Anliegens noch einmal an.