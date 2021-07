Ungarn droht eine Kürzung von EU-Fördergeldern

Immer wieder wird Kritik an der Nutzung von europäischen Fördergeldern in Ungarn laut - wie aus einem von mehreren Europaabgeordneten in Auftrag gegebenen Gutachten hervorgeht, könnte sofort ein Verfahren zur Kürzung von EU-Mitteln eingeleitet werden. Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in dem Land könnten den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union ernsthaft beeinträchtigen, so die Conclusio.