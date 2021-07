Zug in Schweden erfasst Kinder mit Tempo 180

Der Vorfall ereignete sich am späten Vormittag in Hässleholm nahe Malmö: Einsatzkräfte wurden gegen 10.46 Uhr alarmiert. Wie der Kommandant des Rettungsdienstes berichtete, befanden sich die Verunglückten nicht in einem Wagen, sondern sollen auf den Gleisen gestanden sein. Die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für die vom Zug erfassten Menschen tun.