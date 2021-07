Gewessler will bis Herbst die CP-Variante prüfen

„Grüner Populismus und Klimaromantik“

Auch bei IV-Präsident Martin Ohneberg, Präsident stößen diese Pläne auf großen Unmut: „Die Signale, die von der Bundesregierung aktuell zu standortrelevanten Infrastrukturprojekten auf Bundes- und Landesebene ausgesendet werden, sind an grünem Populismus und Klimaromantik kaum zu überbieten. So agiert man nur, wenn man Projekte verhindern will und an einem wettbewerbsfähigen Wirtschafts- und Arbeitsstandort das Interesse verloren hat“, tobt er.