Neue Après-Ski-Bar soll auf den Katschberg locken

Schirmbar Almkessel am Katschberg, riesengroße Stahl-Glas Konstruktion direkt an der Skipiste, Hans Weissenbacher Senior und Junior bauen sie derzeit, für die Wintersaion 2021/2022 soll sie startbereit sein. riesiger Zugangstunnel aus Holz mit Photovoltaikanlage am Dach.

(Bild: ROLAND_HOLITZKY)