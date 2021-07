Emma Corrin bindet sich Brüste ab, ändert Pronomen

In der Neflix-Erfolgsserie „The Crown“ verzaubert Emma Corrin als Prinzessin Diana. In ihrem Privatleben hat die 25-jährige Schauspielerin nun jedoch beschlossen, sich nicht mehr als weiblich definieren zu wollen. Wie die Britin nun verriet, will sie nicht mehr länger als „sie“ angesprochen werden, sondern lieber in der geschlechtsneutralen Form „Ihr“. Auf Instagram postete Corrin zudem Fotos, die zeigen, wie sie sich die Brüste abbindet.