3 Schwarze nach fast 50 Jahren Haft freigesprochen

Späte Genugtuung für drei Schwarze in Großbritannien: Fast 50 Jahre nach ihrer Festnahme wurden die Hafturteile gegen die Männer am Dienstag vom Berufungsgericht in London revidiert. Das nun freigesprochene Trio war im Jahr 1972 wegen versuchten Raubs verurteilt worden. Allerdings auf der Grundlage von falschen Zeugenaussagen eines weißen Polizisten, wie sich jetzt herausstellte.