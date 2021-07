Britney Spears will in Rente: Ihr Manager kündigt

„Unbefristete Arbeitspause“

Laut „Deadline“ richtete Rudolph seinen Brief an Britney Spears Vormund Jamie Spears und die vom Gericht bestellte Jodi Montgomery. „Es ist mehr als zweieinhalb Jahre her, dass Britney und ich das letzte Mal kommuniziert haben, als sie mir mitteilte, dass sie eine unbefristete Arbeitspause einlegen wolle“, heißt es in dem Brief.