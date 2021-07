Corona-Impfung ohne Anmeldung auch in Vorarlberg

Hunderte kommen nicht zum Termin

Dieser Umstand wächst sich zunehmend zu einem echten Problem aus. Jede Woche bleiben Hunderte Menschen ihrem zweiten Impftermin fern. Landeshauptmann Wallner warnt: „Nur eine Zweitimpfung bietet den vollen Schutz, nehmen Sie Ihre Termine wahr!“ Weil die sogenannten Last-Minute-Impfungen am vergangenen Wochenende so gut gelaufen sind, wird auch dieses Angebot verstärkt. Sowohl am 9. als auch am 17. Juli werden unter www.vorarlbergimpft.at kurzfristigste Termine für das Dornbiner Impfzentrum vergeben.