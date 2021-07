Tschechin (59) rutschte aus und stürzte in den Tod

Ein tschechisches Ehepaar (59 und 63) war am Montag mit einem befreundeten Paar am Postalm Klettersteig in Strobl unterwegs. Vor einer schwierigen Kletter-Passage entschied sich die 59-Jährige den markierten Weg zu umgehen. Eine fatale Entscheidung, wie sich herausstellte: Die Frau kam nicht zum vereinbarten Ort an. Der Ehemann und die zwei anderen Bergsteiger entdeckten daraufhin den leblosen Körper der Frau im Rußbach.