Feuerwehr entwaffnet tobenden Mann

23-Jähriger zog Spur der Verwüstung im Schloss

Denn in den frühen Morgenstunden am Montag zog ein 23-Jähriger aus der Region in Ottenschlag eine Spur der Verwüstung. Zuerst wollte sich der junge Mann Zugang zur Kläranlage verschaffen und schlug eine Fensterscheibe ein. Hinein kam er allerdings nicht, worauf er seinen Zorn an Tonnen voller Klärschlamm ausließ, diese umwarf und so das Areal verdreckte.