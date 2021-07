Ab Montag gibt´s Corona-Impfung nur noch beim Arzt

Backup in Bregenz

In Vorarlberg werden Corona-Immunisierungen zukünftig in den Ordinationen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt. In den Impfstraßen werden nur noch offene Zweitimpfungen abgearbeitet. Bis Ende Juli werden sämtliche Impfstraßen geschlossen haben - mit einer Ausnahme: Die Impfstraße in Bregenz bleibt als Backup länger bestehen.