Wiener Burggarten als Wellness-Oase für Lipizzaner

„Möglichkeit, Lipizzaner in freier Natur zu bewundern“

An sechs Tagen pro Woche werden die Pferde dort zu sehen sein: „Das ist natürlich auch eine einzigartige Möglichkeit für Gäste aus dem In- und Ausland, unsere Lipizzaner in freier Natur zu bewundern“, lobt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger die Kooperation zwischen der Hofreitschule und den Bundesgärten. Das Projekt ist zunächst für fünf Jahre geplant.