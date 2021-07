Ein lehrreicher Test

Mit einer 1:7-Klatsche in Wil endete die Testspielserie der Austria. Damit kassierten die Lustenauer in vier Spielen zwölf Gegentore, trafen andererseits aber auch 13 Mal. Angesichts der vielen Gegentreffer scheint es kurios, dass Trainer Markus Mader überzeugt davon ist, dass sein Team dennoch mit einer sehr stabilen Abwehr in die Meisterschaft gehen wird. „Wir haben vier sehr starke Innenverteidiger“, erklärt er und betont, dass in der Vorbereitung eben viel ausprobiert wurde.