Die Burg als Herausforderung für die Feuerwehr

Übungsannahme: Brand in Burg

Zuletzt war es wieder so weit. Annahme war ein Feuer in den historischen Gemäuern. Um löschen zu können, musste einerseits Wasser von der Batthyanystraße nach oben gepumpt werden. Andererseits musste der Hochbehälter am Burgberg mit Schläuchen über eine etwa 20 Meter hohe Klippe mit den Einsatzautos verbunden werden.