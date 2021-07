„Oppositions-Schorschi“ fühlt sich in Rolle wohl!

„Nicht nur der Unmut in der Tiroler Almwirtschaft ob des zögerlichen Handelns der schwarz-grünen Landesregierung in Sachen Wolf, auch die nach wie vor prekäre Situation am Wohnungsmarkt beschäftigt derzeit viele junge Tiroler Familien. Ich helfe gerade einer dreiköpfigen Familie mit einem Säugling, in Innsbruck eine Wohnung zu finden. Bislang bestes Angebot: Eine 75 Quadratmeter Wohnung in Kranebitten um sage und schreibe 1200 Euro. Kalt! Zuzüglich 200 Euro Betriebskosten. Für einen normalen Arbeiter bei diesem Lohnniveau in Tirol ist das unleistbar“, bringt Dornauer die tatsächlichen Lebensrealitäten in Tirol auf den Punkt.