Tadschikistan führt Impfpflicht für Erwachsene ein

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die autoritär regierte Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan in Zentralasien eine Impfpflicht für Erwachsene eingeführt. Bürger über 18 Jahre müssen sich ab sofort impfen lassen, wie der zuständige Stab am Samstag in der Hauptstadt Duschanbe mitteilte.