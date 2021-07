Pkw-Einbruchsserie: Festnahme von zwei Tschechen

Am 1. und 2. Juli 2021 kam es in Millstatt, Matrei in Osttirol, Lavant, Innsbruck und Wattens zu Einbrüchen in geparkte Autos. Dabei stahlen vorerst unbekannte Täter in den Kraftfahrzeugen abgelegte Wertgegenstände. Zwei Tschechen unter Verdacht.