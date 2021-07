Bernie: „Versuche, die Zeit sinnvoll zu nutzen“

Was er in der Formel 1 vermisst: „Den Sound der Motoren! Ich vermisse ihn. Ich glaube, die Zuschauer auf der Tribüne können nicht viel damit anfangen, ob ein Motor effizient ist, ob er mehr oder weniger Sprit verbraucht. Sie sind am Racing interessiert, am Duell zweier Fahrer. Deswegen waren vor allem die ersten paar Rennen heuer wirklich super, weil sie sehr spannend waren. Das ist Racing, das ist es, was die Leute wollen!“