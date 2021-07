Italo-Coach Mancini: „Wir haben den Sieg verdient“

Roberto Mancini (Teamchef Italien): „Wir haben den Sieg verdient. Es war ein außergewöhnliches Spiel von uns. Um eine Mannschaft wie Belgien zu schlagen, muss jeder eine großartige Leistung bringen, und genau das haben wir geschafft. Wir hatten nur in den letzten zehn Minuten Probleme, weil wir müde geworden sind. Wir hatten kein Minimalziel für dieses Turnier, wir wollten so viel erreichen wie möglich. Es sind noch zwei Partien, wir werden sehen, was passiert. Jetzt genießen wir diesen Sieg, dann denken wir an den Gegner.“