In Falle gefangen: Emilia (4) bangt um ihren Kater

Verzweifelt sucht eine Familie in Knittelfeld in der Steiermark nach ihrem Kater „Lois“. Zuletzt gesehen wurde er auf dem Grundstück eines Nachbarn, wo er nicht zum ersten Mal in eine Lebendfalle geraten war. Als sie ihn befreien wollten, waren Kater und Falle jedoch verschwunden. Nun ermittelt die Polizei, der Nachbar wurde angezeigt.