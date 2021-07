Motorradfahrer prallte mit Kopf gegen Felsen

Der 22-Jährige aus Linz fuhr am Freitag um 15 Uhr mit seinem Motorrad in Altenberg von Linz-Dornach kommend entlang der L1501. In einer leichten Linkskurve dürfte er aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und kollidierte kopfüber mit einem Felsvorsprung am Straßenrand.