Energiesparmesse bekommt 2022 digitalen Zwilling

Von 55 Mitarbeitern schrumpfte das Team auf unter 40, ein Drittel der Belegschaft ist nach wie vor in Kurzarbeit - „wir hatten viele Rückschläge, aber jetzt sind wir zuversichtlich. Der Messekalender für nächstes Jahr ist knackevoll“, erzählte Robert Schneider, Geschäftsführer der Messe Wels, gestern in der Halle 21, in der er die erweiterte Version der von der „Krone“ präsentierten WEBUILD-Energiesparmesse für 2022 vorstellte.