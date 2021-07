„Blightbound“: Action-Rollenspiel kommt Ende Juli

Mit „Blightbound“ hat Publisher Devolver Digital einen „Multiplayer Dungeon Crawler“ angekündigt, in dem sich drei Spieler - wahlweise lokal oder online - nach „Diablo“-Manier in „handgefertigten“ Verliesen einer „furchterregenden Schar mystischer und monströser Feinde“, „kolossalen Bossen“ sowie „cleveren Rätseln“ stellen müssen. Als Belohnung winkt den drei Helden (Krieger, Assassine und Magier) „wertvolle Beute“. Erscheinen soll der Crossplay-unterstützende Titel am 27. Juli für PC, PS4 und Xbox One.