Einzige Pleite war für Roberto Mancini zu viel

Für den heutigen Referee Slavko Vincic hatten im März 2020 im Zuge einer Polizei-Razzia wegen Drogen- und Waffenschieberei in Bosnien die Handschellen geklickt. „Ich bin doch nur zufällig hier“, beteuerte der 41-jährige Slowene. Und das war in der Tat keine Ausrede. Er weilte mit seiner Frau bei einem Geschäftsessen, während am Nebentisch Geschäfte anderer Art liefen. Assistiert von zehn Prostituierten, die als optische Ablenkung dienten. Vincic kam letztlich heil aus dieser Nummer raus.