Radler-Asse bei Mountainbike-Orientierungs-WM

Sich in unbekanntem Gelände auf dem Rad perfekt orientieren, dabei mit einer Karte bestimmte Orte finden: Marina Reiner, Kevin Haselsberger und Georg Koffler (Naturfreunde Villach) sind Kärntens Top-Athleten im Mountainbike Orientieering, waren Anfang Juni bei der Weltmeisterschaft in Kuortane (Fin) in fünf Disziplinen am Start. Bei der Sportart geht es um Radbeherrschung sowie Orientierungsfähigkeit.