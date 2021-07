Dachdecker stürzte acht Meter in die Tiefe

Ein 30-Jähriger aus Hörsching führte am Donnerstag Dachrenovierungsarbeiten an einem Firmengebäude in Neuhofen an der Krems durch. Kurz nach 12 Uhr stieg er an einer Stelle, an der zuvor ein Trapezblechelement entfernt worden war, auf eine darunter angebrachte, nicht tragende, Faserbetonplatte.