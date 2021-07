Schule Kirchdorf seit 17 Jahren Sanierungsfall

„Hausaufgaben gemacht“

Bereits 2004 sei ein Sanierungskonzept beim Land eingereicht worden, dessen Realisierung immer noch auf die Umsetzung wartet. „Mir ist das völlig schleierhaft, wir haben alle Hausaufgaben rechtzeitig erledigt. Im Grunde könnte jederzeit begonnen werden, es redet leider niemand Klartext“, so Pramberger. Die politisch verantwortlichen Bildungsreferenten sind in den 17 Jahren viermal gewechselt, nun ist LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) zuständig. Pramberger: „Im vergangenen Herbst hat man beim Land aber plötzlich die Devise ausgegeben, dass ein völliger Neubau vielleicht doch die viel bessere Variante sei. Doch das wäre eine Katastrophe, denn das würde neuerlich ,zurück an den Start‘ bedeuten.“