Wohnen und Arbeiten über der Rheintalautobahn

Insgesamt 20 Hektar Bauland könnten gewonnen werden - das ist ungefähr so viel, wie in den beiden angrenzenden Gemeinden Wolfurt und Lauterach in den vergangenen 20 Jahren umgewidmet wurde. „Das Ganze wäre eine enorme Chance für das Land und die beiden Kommunen. Das Projekt ist relativ unkompliziert umsetzbar“, meint der Architekt.